Baro’nun kadınları nafaka zulmünün sürmesini istiyor!

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşmeye dayandırılan 6284 sayılı kanun nedeniyle boşanmaların bütün sorumluluğu erkeklerin sırtına yüklenirken, süresiz nafaka ile ilgili siyasi partilerin hazırladığı yasa taslağına Barolar Birliği Kadın Komisyonu’ndan itiraz geldi. Baro’nun kadınları, “Yoksulluk nafakası konusunda yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur. Kadının nafaka hakkına dokunmayın” diyerek nafaka zulmünün devamını istedi.

Baro’nun kadınlarına göre İstanbul Sözleşmesi’ne aykırı

Barolar Birliği Kadın Komisyonu (TÜBAKKOM)’dan yapılan açıklamada, nafaka hakkına müdahalenin ayrımcı ve Türkiye şartlarında CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi’ne aykırı olduğu vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

“Nafaka yükümlülüğü sosyal devlet ilkesine değil yalnızca önceki evlilik birliği sebebiyle var olan dayanışma yükümlülüğüne dayanır. Bu nedenle fonlar kurulması veya sosyal yardımlar yapılması nafakanın alternatifi değildir.

Ayrımcı toplumsal roller, ücretli işe alımda görünen ve görünmeyen engeller sebebiyle kadınlar aleyhine iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığının hüküm sürdüğü bilinen bir gerçektir. Kadınlar aleyhine cinsiyet ayrımcılığı sebebiyle yoksulluk nafakasından en çok kadınların yararlanması ve daha doğrusu yararlanmak zorunda kalması nedeniyle nafaka hakkına yapılacak müdahaleler ağırlıklı biçimde kadınları olumsuz etkileyeceği için kadınlar aleyhine DOLAYLI AYRIMCILIK oluşturur ve CEDAW hükümlerine aykırı düşer. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ev içi şiddetin orantısız biçimde kadınları etkilemesi sebebiyle ev içi şiddetle mücadelede genel pasifliğin ayrımcı nitelik taşıdığını belirtmiştir. Nafaka konusunda da cinsiyet açısından nötr görünen bir düzenleme değişikliği orantısız biçimde kadınlar aleyhine sonuçlar doğuracağı için ayrımcıdır.”

TÜBAKKOM: Kadınlar üzerinde bir tehdit anlamına gelir

TÜBAKKOM’un açıklamasında, nafakanın kaldırılmasının kadınlar üzerinde mali anlamda bir baskı ve tehdit oluşturacağı iddia edilerek, “Şiddet döngüsünden kurtulamayan kadınlar üzerinde yoksulluk nafakası üzerinden mali anlamda baskı ve tehdit yaratmak, şiddetle mücadeleyi etkisiz hale getirmek, dahası şiddetle mücadeledeki pozitif yükümlülükleri ihlal etmek anlamına gelir ve bu nedenle taraf olduğumuz İstanbul Sözleşmesine aykırı düşer. Zira şiddetle mücadelede taraf devletlere Sözleşmeyle yüklenen dört temel yükümlülük vardır: önleme, koruma, kovuşturma ve bütüncül politikalar. Önleme yükümlülüğü kapsamında taraf devletlerin fiili eşitliği hayata geçirmesi, eşitsiz konumdaki bireyleri güçlendirecek politikalar izlemesi, haklarını kullanmasının önündeki görünen ve görünmeyen engelleri kaldırması zorunludur.” denildi.

TÜBAKKOM: Kadının nafaka hakkına dokunmayın

“Yoksulluk bir insan hakları sorunudur” tespiti yapılmasına rağmen yoksulluğun bütün faturasının erkeklere kesilmeye devam etmesi istenilerek kendi içinde çelişkiye düşen TÜBAKKOM açıklaması, şu ifadelerle devam etti:

“Yoksulluğa rağmen, nafakaya hükmedilip hükmedilmeyeceği ve yoksulluğun bitip bitmeyeceği bilinmeden, önceden nafakanın süresinin belirlenmesi konusunda takdir yetkisi tanımak kadınlar aleyhine dolaylı ayrımcı bir tutumdur, görünmez ve ücretlendirilmemiş emeğin yol açtığı yoksullaşmanın ve işgücü kaybının görmezden gelinmesi anlamına gelir. Yoksulluk bir insan hakları sorunudur ve medeni hukuk içindeki kazanımlardan yararlanıp yararlanamayacağı konusunda takdir yetkisini gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Yoksulluk nafakası konusunda yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur, kadının nafaka hakkına dokunmayın.”