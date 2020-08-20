Baronların pavyon rantı

İstanbul’a ikinci baronun kurulmaması için her türlü çirkefliği sergileyen, avukatları zorla sokaklara dökmeye çalışan baronlar ile ilgili skandallar bitmek bilmiyor. “Hak, hukuk ve adalet’ diyerek yaygara koparan İstanbul Barosu’nun emekçi avukatlardan topladığı paraları eğlence mekanlarında çarçur ettiği ortaya çıktı. Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatların ‘sosyal tesis’ olarak kullanması için 6 milyon dolara satın aldığı binanın, İstanbul Barosu’nca sosyetik ve pahalı bir gece kulübüne kiraya verilmesi; barolardaki rant ve ideolojik tahakkümü bir defa daha gözler önüne serdi.

Ticari faaliyet yürütemez

Konu ile ilgili gazetemize konuşan Hukuki Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Harun Akdere, “Kendi yaşam tarzlarını ve hayat görüşlerini, baro sosyal tesislerinde bire bir yansıtıyorlar. Birden fazla baronun kurulmasına karşı çıkış nedenlerinden biri de bu tür imtiyazlı kabiliyetlerini kaybedecek olmalarıdır. İkinci baroların hayata geçmesini engellemek için yapılan tüm girişimler, bu tesislerin farklı bir idare tarafından yönetilmesinin önüne geçmek içindir. Çoklu baro, özgür avukat demektir. Avukatların iradesi üzerine vesayet kurmak isteyen baro baronları, bundan hoşlanmıyor. Bizler, bu hukuk baronlarına karşı mücadelemizden hiç vazgeçmedik. İstanbul Barosu’na kayıtlı bütün avukat arkadaşlarımızın aidatlarının hesabını sorması gerekir. Ne meslek kuruluşlarının, ne de baroların ‘ticari faaliyet’ diye bir amacı olamaz. Avukatlardan toplanan paralarla alınan bu bina, mesleklerin ortak kullanımından uzaklaşmıştır. Dava sonuç verecektir.”

Aidatlar buralara akıyor

Avukat Abdullah Balta, ise şunları söyledi: “İstanbul Barosu’nun keyfi uygulamalarından biri daha tezahür etmiş görünüyor. Tam da bu sebeplerden dolayı yeni baronun kurulmasına karşı çıkılmaktadır. Bu güne kadar avukatlardan aldıkları aidatlarla buna benzer birçok yanlış uygulamalara imza atmış olan İstanbul Barosu muhtemeldir ki eskisi gibi at koşturamayacağı bir yapının gündeme gelmesini hazmedememektedir.”

Yıllardır hak yemişler

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş da, şunları ifade etti: “Özgürlükten bahsederler ancak yeni baro kurulmasını kabul etmezler. Bu zihniyet artık bizi şaşırtmıyor. Adalet diyerek sokaklara dökülen malum zihniyetin yıllardır hak yediği tescillenmiştir. Tek dertlerinin rant ve makam olduğunu artık gizlemiyorlar. Avukatların ihtiyaçlarını gidermek için oluşturan fonlardaki toplanan paralar bu şekilde mi harcanıyor? Tesisin yasal olarak sadece avukatlar tarafından kullanılması gerekirken, kimlerin ne şekilde ve nasıl kullandığı apaçık ortadadır. Türkiye Barolar Birliği ve yetkililerin bu rezilliğe daha fazla müsaade etmemesi gerekiyor.”

İstanbul barosu ne yaptı?

Avukatların mesleki ve sosyal dayanışması amacıyla sosyal tesis almak isteyen İstanbul Barosu’nun talebi üzerine TBB, 2012 yılında Balmumcu’da 6 milyon dolara bir bina satın aldı. 25 Ocak 2013’te baroya tahsis edilen bina, baro yönetimi tarafından sosyetik bir gece kulübüne kiraya verildi. İstanbul Barosu’nun hukuksuz uygulamasına yönelik şikayetlerin ardından Beşiktaş Belediyesi, işletmeye geçici süreyle mühür vurdu. Ayrıca, tesisin alkollü içki ruhsatının bulunmadığı ve buna rağmen içki satışı yaptığı belirlendi.