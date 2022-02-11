Barolar, "Zenginlere de ucuz elektrik verilmeli" dediler

Elektrik fiyatlarının yükselmesi sonrası ortak açıklama yapan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun provokasyonunu destekler nitelikte ifadeler kullanan 76 baro, kademeli tarifenin hakkaniyet ve adalet ilkesiyle bağdaşmadığına dikkat çekti, bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

İstanbul, Ankara’nın içinde bulunduğu 76 baro, "Ucuz enerji kullanımı herkesin hakkıdır" başlıklı ortak açıklama ile elektriğe yapılan zamlara tepki gösterdi ve milyonları cebe indiren ünlülerle tüm vatandaşları bir tutarak "ucuz elektrik herkesin hakkı" edebiyatı yaptı.

Zammın vatandaş için hakkaniyetli bir seviyeye indirilmesinin takipçisi olacaklarını açıklayan barolar, bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

Barolar ortak açıklamada, elektrik enerji satış tarifesinde 31 Aralık 2021’de yapılan değişiklik sonrası tüketim bedellerine fahiş oranda zam geldiğini belirterek, şu noktalara dikkat çekti:

“EPDK, 31.12.2021 tarihli 10707 sayılı Kurul Kararında 'mesken alçak gerilimli tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kwh tüketim miktarına kadar (aylık 150 kilovat/saat) olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanmasına' şeklinde bir düzenlemenin yapılmasına karar vermiş; 31.01.2022 tarihinde ise aylık 150 kilovat olan aylık tüketim miktarı Cumhurbaşkanının kararı ile 210 kilovata çıkarılmıştır. Elektrik tarifesinde yapılan düzenleme gerek Anayasa’nın 2., 10. ve 167. maddelerine gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine açıkça aykırıdır.”

Açıklamada ayrıca, “4 kişilik bir aile için en az aylık 230 kilovatlık bir elektrik tüketim miktarının düzenlenmesi yine özellikle çoğu kentlerimizdeki ailelerin geniş aile kategorisinde yer aldıkları da göz önünde bulundurulduğunda bu hususta da bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu kademeli geçişlerin yapılması elzemdir. EPDK tarafından yapılmış olan tablolardaki hesaplamalar hiçbir bilimsel veri ve analiz içermeksizin hazırlanmış olup bu hesaplama tablolarına dayanılarak kademeli elektrik tarifelerinin düzenlemesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olmasının temel bir insan hakkı olduğu dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Barolar hizmet üreten, hiçbir ekonomik çıkarı olmayan ve Anayasa’nın 129. maddesinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak belirtilen; avukatlar ise Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca kamu hizmeti gören, Ceza Kanunu tanımıyla da yargı görevini yürüten kişilerdir. Yapılan zam sonrası avukatlık bürolarına; barolarımızın tesislerine, yerleşke ve binalarına gelen elektrik faturalarının fahiş olduğunu da açıkça belirtmek isteriz. Biz aşağıda imzası bulunan barolar olarak elektrik enerjisine yapılan fahiş orandaki bu zam miktarının karşısında yer aldığımızı, zammın vatandaşlarımız için daha hakkaniyetli bir seviyeye indirilmesinin takipçisi olacağımızı ve bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Ortak metne imza atan barolar şu şekilde:

1. Adana Barosu

2. Adıyaman Barosu

3. Afyonkarahisar Barosu

4. Ağrı Barosu

5. Aksaray Barosu

6. Amasya Barosu

7. Ankara Barosu

8. Antalya Barosu

9. Ardahan Barosu

10. Artvin Barosu

11. Aydın Barosu

12. Balıkesir Barosu

13. Bartın Barosu

14. Batman Barosu

15. Bayburt Barosu

16. Bilecik Barosu

17. Bingöl Barosu

18. Bitlis Barosu

19. Bolu Barosu

20. Burdur Barosu

21. Bursa Barosu

22. Çanakkale Barosu

23. Çankırı Barosu

24. Çorum Barosu

25. Denizli Barosu

26. Diyarbakır Barosu

27. Düzce Barosu

28. Edirne Barosu

29. Elazığ Barosu

30. Erzincan Barosu

31. Erzurum Barosu

32. Eskişehir Barosu

33. Gaziantep Barosu

34. Giresun Barosu

35. Hakkari Barosu

36. Hatay Barosu

37. Iğdır Barosu

38. Isparta Barosu

39. İstanbul Barosu

40. İzmir Barosu

41. Kahramanmaraş Barosu

42. Kars Barosu

43. Kastamonu Barosu

44. Kayseri Barosu

45. Kırıkkale Barosu

46. Kırklareli Barosu

47. Kırşehir Barosu

48. Kilis Barosu

49. Kocaeli Barosu

50. Konya Barosu

51. Kütahya Barosu

52. Malatya Barosu

53. Manisa Barosu

54. Mardin Barosu

55. Mersin Barosu

56. Muğla Barosu

57. Muş Barosu

58. Nevşehir Barosu

59. Niğde Barosu

60. Ordu Barosu

61. Sakarya Barosu

62. Samsun Barosu

63. Siirt Barosu

64. Sinop Barosu

65. Sivas Barosu

66. Şanlıurfa Barosu

67. Şırnak Barosu

68. Tekirdağ Barosu

69. Tokat Barosu

70. Tunceli Barosu

71. Trabzon Barosu

72. Uşak Barosu

73. Van Barosu

74. Yalova Barosu

75. Yozgat Barosu

76. Zonguldak Barosu