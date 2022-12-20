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Gündem Barolar Birliği Bizans Birliği olmuş! Başörtülü avukat konuşurken birçok avukat salonu terk etti!
Gündem

Barolar Birliği Bizans Birliği olmuş! Başörtülü avukat konuşurken birçok avukat salonu terk etti!

Türkiye Barolar Birliği'nin olağan Genel Kurulu'nda tepki çeken bir olay yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 17:01:00 - 2022-12-20 17:30:11

Türkiye Barolar Birliği'nin Çanakkale’de düzenlenen 37'nci Olağan Genel Kurulu'nda tepki çeken bir olay yaşandı.

İstanbul 2 Nolu Barosu'nun temsilcisi ve aynı zamanda Barolar Birliği divan üyesi olan Avukat Figen Şaştım konuşma yaptığı sırada, birçok avukat salonu kitlesel olarak terk etti.

Salonu terk eden avukatlara tepki gösteren divan üyesi, "Sabahtan beri benim sizi büyük bir sabırla ve saygıyla dinlediğim gibi sizleri de beni dinlemeye davet ediyorum. Salonu terk eden meslektaşlarımın bu tutumundan dolayı da esef duyduğumu belirtmek istiyorum." dedi.

Genel Kurul'da hazır bulunan avukatların, başörtülü bir meslektaşlarının kendilerine hitap etmesinden rahatsızlık duymaları tepkilere yol açtı.

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