Baro başkanları neden yürüdü? AK Partili Güler: Konforlu alanlarını kaybetmekten korkuyorlar

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Abdullah Güler, bazı Baro başkanlarının barolarla ilgili yapılacak düzenlemeye neden karşı çıktıklarını yeniakit.com.tr'ye anlattı. "Barolarda yılların vermiş olduğu hükümranlık hissi var." diyen Güler, "Barolar için bünyelerinde bulunan avukatların tamamı adına konuşmak konforlu bir alan. Mesela şu an İstanbul Barosu'na kayıtlı 48 bini aşkın avukat var. Baro Başkanı olabilmek için 2 yılda bir yapılan seçimlerle 8 bin civarında avukatın desteğini almak yeterli. Tüm avukatlara oranla az bir destekle Baro Başkanı olunca istedikleri konuda istedikleri gibi fikir beyan ediyorlar. Bir siyasi partinin yanında durarak istedikleri yöne tavır alıyorlar." ifadelerini kullandı.

'Hükümranlıkları bozulacağı için kaygılandılar'

Baroların mevcut yapılarıyla avukatların sorunlarına eğilmediğine dikkat çeken Güler, "Hükümranlıkları bozulacağı için bir kaygıya düştüler. Halbu ki avukatlık mesleğinin ciddi sorunları var. Barolar bu sorunlara çok eğilmek istemiyor. Yapacağımız düzenleme ile mesleğe dair bir çalışmanın yapılacağı alan olacak. Bunlar bünyelerinde kayıtlı avukatların sorunları ile ilgilenmekten kaçınıyorlar. Bu kapsamda bir değişim görünce konforlu alanlarını kaybedeceklerinden ortada bir taslak olmasa da itiraz ediyorlar." diye konuştu.

'Yürüyüş düzenleyerek kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar'

Baroların düzenledikleri yürüyüşle kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirten Güler, "TBMM'deki hiçbir görüşmeye gelmeyerek yürümeyi tercih ettiler çünkü buraya geldiklerinde söyleyeceklerimizi tahmin ediyorlardı. Onlara baroların avukatların sorunları ile ilgilenmesi gerektiğini mevcut yapıyla da bunun yapılamayacağını ifade edecektik. Konfor sahibi oldukları alanlarını kaybetmemek için bunu zaten kabul etmeyeceklerdi. Dolayısıyla TBMM ile görüşmek yerine yürüyerek kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar." dedi.