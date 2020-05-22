  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Trump Kovid-19'un ikinci dalgası olursa ekonomiyi durdurmayacaklarını açıkladı

Iğdır’da maske takmak zorunlu hale getirildi

Çankırı'da karantina süresini tamamlayan 233 kişi evlerine uğurlandı

Ekvador'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 939'a yükseldi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
için kalan
Aktüel

Baro Başkanı Adem Aktürk: “Mübarek Ramazan Bayramını gönülden tebrik ediyorum”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:11:22 -
Baro Başkanı Adem Aktürk: “Mübarek Ramazan Bayramını gönülden tebrik ediyorum”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın hüznünü; bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.


Bir ay boyunca kardeşlik iklimini, dayanışmayı, kaynaşmayı, yardımlaşmayı hep birlikte yaşadık. Bayramlar; zorluklar içinde olan herkese ulaşmak, olanların ihtiyaçlarını gidermek, yetimlerin başlarını okşamak, sevinçlerle birlikte acıları da paylaşabilmek adına vesiledir. Bayramlar; toplumsal barışın, birlik ve beraberliğinin sağlanması, dargınların barıştırılması; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı göstermek için önemli günlerdir.


Her zamankinden çok daha fazla kucaklaşmaya, sarılmaya, dayanışmaya ihtiyacımız var. Millet olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde; birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için dua etmeli, tüm terör odaklarına karşı Milletimizin ve Devletimizin yanında olmalıyız. Bayramı bunun için bir fırsat olarak görmeliyiz. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların sona ermesini temenni ediyorum.


Bayrama buruk giren yetimleri, öksüzleri, şehit evlatlarını unutmamalı; onları sevindirmeyi, bayram sevincimizi onlarla paylaşmayı ihmal etmemeliyiz. Bayram dolayısıyla, Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları Cennet, Ruhları Şad olsun.


Milletimizin ve tüm İslam Aleminin Mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyor; birlik ve beraberliğimize, barış ve huzurumuza vesile olmasını temenni ediyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı