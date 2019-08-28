Bariyerlere sıkışan ineği itfaiye kurtardı Çorum’un Sungurlu ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere sıkışan büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere sıkışan büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı.

Ankara-Samsun karayolunun 5. Kilometresinde Ercan Arıcılıoğlu’na ait inek, yol kenarındaki bariyerlere sıkıştı. İneği sıkıştığı yerden kendi imanlarıyla çıkarmayı başaramayan Arıcılıoğlu, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Belediyesi itfaiye ekipleri bariyerleri sökerek ineği sıkıştığı yerden kurtardı.

Sağlıklı olan inek sahibine teslim edildi.

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