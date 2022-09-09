Bariyerlere ok gibi saplandı! İki çocuk annesi hayatını kaybetti
Bursa'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere ok gibi saplanırken, iki çocuk annesi sürücü hayatını kaybetti.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. İhsaniye Mahallesi Mudanya geliş istikametindeki köprüde, 26 yaşındaki Eda Güleçyüz kontrolündeki otomobil kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği araç, bariyerlere adeta ok gibi saplandı.
Demir refüj otomobile saplanırken, çarpmanın etkisiyle genç kadın, aracın yan camından dışarı savruldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güleçyüz’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Öte yandan 26 yaşındaki genç kadının 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili tahkikat başlattı.