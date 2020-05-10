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Aktüel

Bariyerlere çarpan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 09:30:30 -
Bariyerlere çarpan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan aracında sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisi Ankara istikametinde seyreden S. Uzun, 34 VK 3362 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü S. Uzun, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık görevlilerine teslim edilen sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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