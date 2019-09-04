Barışmak için gittiği fırında öldürüldü
Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.04 Eylül 2019 Çarşamba 15:23
İki grup arasında çıkan tartışma sonrası silahlar çekildi. Yaşanan arbedede ekmek fırınının sahipleri, gelen 4 arkadaşı ve yoldan geçen bir vatandaşı ağır şekilde yaraladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıların 3'nü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, 2’sini ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki M.E.Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 4 yaralının durumu ise ciddiyetini koruyor. Polis, olayla ilgili tahkikat başlatırken mahallede geniş çaplı önlem aldı.
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