Barışmak için buluştu, boğazından bıçaklayıp kaçtı
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İstanbul Çatalca'da boşanma aşamasındaki eşi Damla Beysi ile barışmak için buluştuğu Millet Bahçesi'nde bıçakla boğazından ağır yaralayan Adil Beysi, vatandaşların tepkisi üzerine ormanlık alana kaçtı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul Çatalca’da saat 13.40 sıralarında Çatalca Kaleiçi Mahallesi’nde bulunan Millet Bahçesi’nde boşanma aşamasındaki Adil Beysi ile karısı Damla Beysi bir araya geldi. Barışmak için buluştuğu iddia edilen ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Adil Beysi yanında bulunan bıçakla eşi Damla Beysi’yi boğazından yaraladı. Saldırının ardından çevrede bulunan vatandaşlar şüpheliye saldırdı.
ORMANLIK ALANA KAÇTI
Vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden kaçan zanlı, ormanlık alana doğru kaçarak izini kaybettirdi. Boğazından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerine yakın bulunan zabıta memuru yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.