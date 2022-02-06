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Yerel Barışma buluşmasında silahlar konuştu: 2 ölü 6 yaralı
Yerel

Barışma buluşmasında silahlar konuştu: 2 ölü 6 yaralı

Sinop'ta aralarında husumet bulunan taraflar barışmak için bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tabancayla vurulan 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 07:19:00 - 2022-02-06 07:19:39
Barışma buluşmasında silahlar konuştu: 2 ölü 6 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Bağlar Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunan taraflar barışmak için bir araya geldi.

Burada taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 8 kişi çeşitli şekilde yaralandı.

Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan tabancayla vurulan Aşkın Ç. ve Cemal E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

Bu arada emniyet güçlerince olayın meydana geldiği mahalle ile hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Vali Erol Karaömeroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin'de ilçeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaşanan olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmiş olup, olaya karıştığı tespit edilen failler gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​

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