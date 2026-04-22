Gündem Barış Yarkadaş’tan Özgür Özel’e Sert Gönderme: O Arabayı Satsın, Bağışlasın
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik çarpıcı eleştirilerde bulundu. Uşak Belediyesi’ne dair iddiaları gündeme getiren Yarkadaş, Özel’in kullandığı makam aracı üzerinden dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Barış Yarkadaş, Özgür Özel’in kendisine yönelik söylemlerine tepki göstererek, odağın asıl meselelerden kaydırılmaması gerektiğini savundu. Yarkadaş, Özel’in bindiği aracın maliyeti ve tahsis şekliyle ilgili tartışmalara atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Otobüs Üstünden Laf Yetiştireceğine İcraat Yapsın"

"Özgür Özel otobüsün üzerine çıkıp bana laf yetiştireceğine, hedef şaşırtacağına o arabayı derhal götürsün satsın. Ne bileyim, Çocuk Esirgeme Kurumu’na falan bağışlasın, bir şey yapsın yani."

Uşak Belediyesi ve Lüks Araç İddiaları

Programda, Uşak Belediyesi tarafından ödendiği iddia edilen faturalar ve bir iş insanı tarafından tasarlanan VIP aracın Özgür Özel tarafından kullanıldığına dair iddialar masaya yatırıldı. Yarkadaş, söz konusu aracın iç dizaynını yapan firmanın sahibinin mali şubeye çağrıldığını ve faturaların önüne konulduğunu iddia etti.

Yarkadaş, siyasetin söylemden ziyade etik değerler ve şeffaflık üzerinden yürümesi gerektiğini vurgulayarak, CHP liderinin bu konudaki tutumunu eleştirdi.

Hamas'ı terörist ilan etmişti… Özgür Özel açık açık söyledi: Biz İsrail ile birlikteyiz!
Yorumlar

kemal secilmezse gazeteciliği bırakacam diyen sahıs

bu parti seni bir yerlere getirmiş hala makam ve mevki derdindesin kars susuzlu kürt vatndasımız yarkadas

3 sahıs ve düşünmek

mehmet ucum danısman cumhurbaskanı danısmanı kars susuzlu <<barıs yarkadas eski chpli vekil gazeteci kars susuzlu <<<dem es baskanı Tuncer bakırhan kars susuzlu ???? szce bağlantıları varmı ????
