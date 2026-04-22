Barış Yarkadaş’tan Özgür Özel’e Sert Gönderme: O Arabayı Satsın, Bağışlasın

Barış Yarkadaş, Özgür Özel’in kendisine yönelik söylemlerine tepki göstererek, odağın asıl meselelerden kaydırılmaması gerektiğini savundu. Yarkadaş, Özel’in bindiği aracın maliyeti ve tahsis şekliyle ilgili tartışmalara atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Otobüs Üstünden Laf Yetiştireceğine İcraat Yapsın"

"Özgür Özel otobüsün üzerine çıkıp bana laf yetiştireceğine, hedef şaşırtacağına o arabayı derhal götürsün satsın. Ne bileyim, Çocuk Esirgeme Kurumu’na falan bağışlasın, bir şey yapsın yani."

Uşak Belediyesi ve Lüks Araç İddiaları

Programda, Uşak Belediyesi tarafından ödendiği iddia edilen faturalar ve bir iş insanı tarafından tasarlanan VIP aracın Özgür Özel tarafından kullanıldığına dair iddialar masaya yatırıldı. Yarkadaş, söz konusu aracın iç dizaynını yapan firmanın sahibinin mali şubeye çağrıldığını ve faturaların önüne konulduğunu iddia etti.

Yarkadaş, siyasetin söylemden ziyade etik değerler ve şeffaflık üzerinden yürümesi gerektiğini vurgulayarak, CHP liderinin bu konudaki tutumunu eleştirdi.