Barış Yarkadaş'tan komünist Lenin'e övgü dolu sözler

Ukrayna’da yaşayan gazeteci Gulsum Khalilova, Twitter hesabından, Rusya saldırılarına dair son bilgileri aktardı.

“Ölümün gölgesinden herkese merhaba” diyerek sözlerine başlayan Khalilova, “Biz, Kiev, bu gece de ölmedik. Bütün bombalamalara rağmen hala ayaktayız. Bu gece, sahtekar medeni dünya uyurken, Moskova çarı ve Lenin’in torunları bizi sabaha kadar bombaladı” ifadelerini kullandı.

Khalilova’nın sözleri, eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’ı rahatsız etti.

Twitter hesabından, Rus bombaları arasında gazetecilik yapmaya çalışan Ukraynalı Gulsum Khalilova’ya sert bir cevap veren Yarkadaş, komünist Lenin’i savunarak tepki çeken ifadeler kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in her fırsatta Lenin’i savunduğunu ve Sovyetler Birliği hayalini dile getirmesini unutturmaya kalkışan Barış Yarkadaş, şunları yazdı:

“Sizi bombalayanlar LENİN’in torunları değil! Çarpıtmayın… Lenin, Ukrayna’ya özel bir önem verirdi. Lenin’in torunları “Savaşa Hayır” dedikleri için gözaltına alındı. Ezbere konuşmayın. O topraklar Lenin’in izinden gitseydi, barış içinde yaşardınız. NATO’ya da Putin’e de Hayır!”