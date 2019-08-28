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Barış Yarkadaş kimdir? Barış Yarkadaş hayatı, mesleği, yaşı

CHP'li Barış Yarkadaş'ın hayatında dair ayrıntılar merak ediliyor. Barış Yarkadaş kimdir? Barış Yarkadaş hayatı, mesleği, yaşı İstanbul'daki öğrenim hayatına, Marmara Üniversitesi Matbaacılık Bölümü'nde devam etmiştir. Bir süre de Kamu Yönetimi öğrenimi gördü. Peki Barış Yarkadaş kimdir? Barış Yarkadaş hayatı, mesleği, yaşı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:28
Barış Yarkadaş kimdir? Barış Yarkadaş hayatı, mesleği, yaşı

CHP'li Barış Yarkadaş'ın hayatında dair ayrıntılar merak ediliyor. Barış Yarkadaş kimdir? Barış Yarkadaş hayatı, mesleği, yaşı İstanbul'daki öğrenim hayatına, Marmara Üniversitesi Matbaacılık Bölümü'nde devam etmiştir. Bir süre de Kamu Yönetimi öğrenimi gördü. Peki Barış Yarkadaş kimdir? Barış Yarkadaş hayatı, mesleği, yaşı

Barış Yarkadaş kimdir?

Barış Yarkadaş, 1974 yılında Kars'ın Susuz İlçesi'nde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Kars'ta tamamladı. 1988 yılında İstanbul'a yerleşti. Sultanahmet Matbaa Meslek Lisesi'nde başlayan Barış Yarkadaş'ın İstanbul'daki öğrenim hayatı, Marmara Üniversitesi Matbaacılık Bölümü'nde devam etti. Bir süre de Kamu Yönetimi öğrenimi gördü.

Barış Yarkadaş, daha sonra öğrenimini bırakıp ilkokuldan beri içinde bulunduğu medya sektöründe kalmaya karar verdi. Mesleğe, 'gazete dağıtıcısı' olarak başladığı 1985'ten beri, çeşitli gazete, dergi, radyo, haber ajansı ve internet haber sitesinde çalıştı. 2001 ve 2002'de yapılan seçimlerde ise Barış Yarkadaş, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) İstanbul Şube Başkanlığına seçildi.

Askerliğini Van’da yapıtı. 2006 senesinde Gerçek Gündem isimli internet sitesini kurdu.

2011 senesinden bu yana Halk TV’de aktif görev üstlenen Yarkadaş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesidir.

Barış Yarkadaş, 7 Haziran ve 1 Kasım’da yapılan 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girmiştir.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:28
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