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Siyaset Barış Yarkadaş fena rezil oldu! 'Turist' yalanı saniyesinde ortaya çıktı
Siyaset

Barış Yarkadaş fena rezil oldu! 'Turist' yalanı saniyesinde ortaya çıktı

Halk TV’de katıldığı programda Almanya’nın Türkiye’ye turist göndermediğini iddia eden CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, cehaletini bir kez daha gösterdi. Almanya Türkiye’ye seyahat kısıtlamasını Ağustos ayının başında kaldırmıştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 14:47:00 -

 Yeniakit.com.tr 

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, İsmail Saymaz’ın da konuk olduğu Halk TV’de katıldığı programda akla ziyan iddialarda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda ülke sınırlarını giriş çıkışa kapatırken bazı ülkelerde vatandaşlarına seyahat uyarıları ve kısıtlamaları getirdi. Bu ülkelerden birisi de Almanya. Türkiye’ye en çok turist gönderen ikinci ülke konumunda olan Almanya, koronavirüs salgınının patlak vermesiyle Türkiye’ye seyahat kısıtlaması getirmişti.

Yarkadaş'tan komik iddia

Halk TV’deki programda bunu diline dolayan CHP’li Yarkadaş, Almanya’nın neden turist göndermediğini ise ‘pes’ dedirten bir izahla açıkladı. Yarkadaş Almanya’nın Türkiye’ye sattığı tıbbi cihazlar sayesinde Türkiye’de kaç koronavirüs hasta sayısı olduğunu bildiğini bu nedenle seyahat kısıtlaması getirdiğini iddia etti.

Yaptığı açıklamalarıyla her seferinde rezil olan Yarkadaş bu iddiasıyla da gündem den ne kadar uzak olduğunu ve eleştirmek için eleştiri yaptığını bir kez daha gösterdi.

Yarkadaş’ın iddiasının aksine Almanya, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye’ye seyahat kısıtlamasını Ağustos ayı başında kaldırdı.

Almanya, Kovid-19’dan nedeniyle Türkiye’ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Ağustos ayında turizmin merkezi Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla illeri için kaldırmıştı.

En çok turist Almanya’dan

Alman turistler, Rusların ardından Türkiye’yi ziyaret eden en çok ikinci ülke vatandaşlarını oluşturuyor. 2019 verilerine göre Türkiye’ye en çok turist gönderen birinci ülke 7 milyon turist ile Rusya olurken, ikinci sırada da 5 milyondan fazla turist sayısıyla Almanya yer alıyor.

Gelişmelerden bihaber olan Yarkadaş’ın mesnetsiz iddiası sosyal medyada da alay konusu oldu.

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