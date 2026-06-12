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Gündem Barış Yarkadaş delegenin rüşvet iddiasını paylaştı ve sordu… “CHP şarkılarımı kullanmasın diyen sanatçılar utanırlar mı acaba?”
Gündem

Barış Yarkadaş delegenin rüşvet iddiasını paylaştı ve sordu… “CHP şarkılarımı kullanmasın diyen sanatçılar utanırlar mı acaba?”

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Barış Yarkadaş delegenin rüşvet iddiasını paylaştı ve sordu… "CHP şarkılarımı kullanmasın diyen sanatçılar utanırlar mı acaba?"

CHP eski İstanbul Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Kurultay Delegesi Yusuf Göğerkaya’nın rüşvet itirafına ilişkin programın görüntüsünü paylaşıp sanatçıları topa tuttu.

Sosyal medya hesabından CHP Büyük Kurultay Delegesi Yusuf Göğerkaya’nın Tivi6’da katıldığı programda yaptığı samimi rüşvet itirafını paylaşan Barış Yarkadaş; “Mutlak Butlan üzerine tek bir bilgisi olmadan ezbere konuşanlar şu videoyu izlesin: CHP Büyük Kurultay Delegesi Yusuf Gögerkaya: ‘Ben 1.500 dolar karşılığı Özgür Özel’e oy attım. Erzurum İl Başkanı 300 bin dolar aldı…’ ‘CHP şarkılarımı kullanmasın’ diyen sanatçılar şu videoyu izleyip utanırlar mı acaba?” diye yazdı.

“HIRSIZLIĞI, SEÇİME HİLE KARIŞTIRMAYI VE RÜŞVETİ MEŞRU MU GÖRÜYORSUNUZ?”

Barış Yarkadaş, “Siz rüşveti ve ahlaksızlığı mı savunuyorsunuz? Oy hırsızlığı sizi hiç mi rahatsız etmiyor? Hırsızlığı, seçime hile karıştırmayı ve rüşveti meşru mu görüyorsunuz?” sözleriyle Kılıçdaroğlu’ndan şarkılarını kullanmamasını isteyen sanatçılara tepki gösterdi.

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Yorumlar

Mert

o sanatçı dediğiniz kitlenin derdi rüşvet hırsızlık pavyonculuk değil kim ne çalmış umurlarında değil onların derdi mezhepçilik
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