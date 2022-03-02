Barış Yarkadaş da farkına vardı! Akşener’in tezgahını gören CHP’li
CHP’li Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rusya-Ukrayna savaşına yönelik hassas bir denge ortaya koyan Türkiye’yi hedef almasına tepki gösterdi. Yarkadaş, Akşener’in ‘savaş’ tezgahını “İYİ Parti, Rusya’ya savaş açmamızı mı istiyor?” sorusuyla ortaya koyulan tezgaha dikkat çekti.
FETÖ’cü teröristler başta olmak üzere Meral Akşener’in İP’i Türkiye’yi adeta ateşin içine atma gayretinde bulunuyor. CHP’li Barış Yarkadaş, Meral Akşener’in tezgahını gördü ve tepki gösterdi. z
CHP’li Yarkadaş Akşener’in tezgahına dikkat çekti
CHP’li Barış Yarkadaş, “İYİ PARTİ, Rusya’ya savaş açmamızı mı istiyor? Anlamadım…” sözleriyle İP’in tezgahına dikkat çekti.