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Barış Pınarı şehidimizin bugün doğum günüydü

Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in, bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

11 Ekim 2019 Cuma 13:51
Barış Pınarı şehidimizin bugün doğum günüydü

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse düzenlenen havan saldırısında Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in (30) şehadet haberi Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba evine ateş düştü. 

Barış Pınarı Harekâtı tüm hızıyla devam ederken, daha önce Fırat Kalkanı Harekâtı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi.

Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye getirildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen şehit oldu.

Şehidin öldüğü günün doğum günü olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 13:51
  1. Kilis
  2. Bilecik
  3. Barış Pınarı Harekâtı
  4. Abdülhamit Bilgen

YORUM YAZ

  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ4 sa önce
    ALLAH rahmet etsin yakınlarına sabır versin. Amin.
  • ümitümit5 sa önce
    Peygamberin komşusuna ne mutlu Rabbim bizede bu makamı nasip etsin İnşallah. Yanlız içinden geçtiğimiz şu günlerde bu tür başlıklarla olayı daha çok drametize etmeyin şehitimizin böyle haberine ihtiyacı yok. Biz onların sayesinde bu vatanda huzur içindeyiz. Vatanın gerçek sahipleri onlar biz emanetciyiz emanete sahip çıkalım !
  • ................6 sa önce
    Lütfen şehitler için böyle haberler yapmayalım. yok doğum günüydü yok nişanlanacaktı yok yeni evlenmişti yok çocuğu doğacaktı. Şehitlik güzel mertebe bu olayı dramlaştırıp ölmeyi üzüntü haber haline sokmayın. İnsanlar şehit olmayı bilsinler. Arkasında ne bıraktı ne kaldı ise öylece kalsın. Rabbim en hayırlısını bilendir.l

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