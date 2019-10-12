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Barış Pınarı Harekatı'nın diğer ayağı başlıyor

Terör tehdidi nedeniyle kapatılan Akçakale ve Ceylanpınar sınır kapıları Barış Pınarı Harekatı’nda insani yardım için tekrar açılacak. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, “TSK güvenli alan oluşturdukça insani yardım ulaştıracağız. Güvenlik sağlanmasını ve bu anlamda içeriye geçişin güvenli hale gelmesini bekliyoruz." dedi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 08:21
Barış Pınarı Harekatı'nın diğer ayağı başlıyor

Türkiye başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile sınırlarımızı bir yandan sınırlarımızı teröristlerden temizlerken bir yandan insani yardım için seferberlik ilan etti. Suriye’ye 5 sınır kapısıyla insani yardım ulaştıran Türkiye, harekatın başlamasıyla birlikte iki sınır kapısı daha açıyor. Akçakale ve Ceylanpınar’dan açılan sınır kapılarıyla Türkiye sınırın öte yakasına insani yardım elini ulaştıracak.

Yardımları Kızılay ulaştıracak

Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, şu anda 5 sınır kapısından Suriye’ye insan yardım götürüldüğünü, Barış Pınarı Harekatı ile güvenli olacak bölgelere de daha önce terör örgütleri nedeniyle kapatılan Akçakale ve Ceylanpınar sınır kapılarından insani yardım ulaştırılacağını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleriyle koordineli olduklarını belirten Kınık, söz konusu bölgelerde güvenliliğin tamamen tesis edilmesinin ardından insani yardımın başlayacağını açıkladı. Kınık, hazırlıkları Yeni Şafak’a anlattı.

Sivil alanlar belirlenecek

Fırat’ın doğusuna insani yardımın götürülmesi için henüz uygun bir ortam oluşmadığını hatırlatan Kınık, “Operasyonun koordinasyonunu TSK yürütüyor. TSK, güvenli alan oluşturdukça, sivil alanları belirledikçe oralara insani yardım ulaştıracağız. Güvenlik sağlanmasını ve bu anlamda içeriye geçişin güvenli hale gelmesini bekliyoruz. Sivillerin ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi.

2 sınır kapısı yeniden

Hatay, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak sınır kapılarında insani yardım için operasyon hazırlığını tamamladıklarını belirten Kınık, “Daha önceden 12 gümrük kapısından Suriye’nin içerisine insani yardım götürüyorduk. Daha sonra DEAŞ ve YPG-PYD işgal ettiği bölgelerdeki kapılar kapandı. Şimdi tekrar terörden temizlenen bu kapılardan insani yardım yapılması için malzeme hazırlığını yaptık. İnsani yardım malzemelerini depolara indirdik. Mobil mutfağımız bölgede. Şu an 5 kapı aktif. İlk etapta Akçakale ve Ceylanpınar sınır kapıları da ilave edilecek” şeklinde konuştu.

Siviller için ince işçilik

Kınık, TSK’nın ince işçilik ile siviller zarar görmeden operasyona devam ettiğini söyledi. Kınık, oralar güvenli hale geldiğinde sınır kapıları açıldığında insanı yardım ulaştıracaklarını belirtti. Kınık, “O bölgedeki mülteci kamplarında 100 bin civarında insan yaşıyor. Kamplarda yaşayanları kalkan olarak kullanabilirler. Bu insanların güvenliğini, uluslararası kuruluşları ile görüşüyoruz” diye konuştu. BM ve Kızılhaç ile görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Kınık, operasyon sonrası içeriye bir insani yardımın yapılması konusunda lobi çalışması yaptıklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 08:21
  1. Şırnak
  2. Şanlıurfa
  3. Mardin
  4. Hatay
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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