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Barış Pınarı Harekatı'ndan bir güzel haber daha!

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Aşağı Kişto köyü teröristlerden kurtarıldı.

10 Ekim 2019 Perşembe 18:15
Barış Pınarı Harekatı'ndan bir güzel haber daha!

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Aşağı Kişto köyü teröristlerden kurtarıldı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 18:15
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