Barış Pınarı Harekatı'ndan bir güzel haber daha! Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Aşağı Kişto köyü teröristlerden kurtarıldı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Aşağı Kişto köyü teröristlerden kurtarıldı. Ayrıntılar geliyor...

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