0553 313 94 23

Barış Pınarı Harekatı'nda dikkat çeken detay! Teröristleri kör etti

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatı kullanılan Koral Elektronik Harp Sistemi sayesindetüm iletişim sistemleri durdu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 19:18
Barış Pınarı Harekatı'nda dikkat çeken detay! Teröristleri kör etti

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı.

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatı saat 16.00'da başladı. Operasyon saatinde bölgede tüm iletişim sistemleri durdu.

Terör örgütünün bölgede yaptığı tuzaklamalara yönelik Koral'ın devreye sokulduğu belirtiliyor.

Koral Elektronik Harp Sistemi nedir?

Koral, askeri araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen bir radar sistemi. Milli ve yerli sistem olan Koral, radarları kör etmek, iletişimi kesmek ve diğer bilgisayarlı sistemleri işlevinden uzaklaştırmak için geliştirildi. Koral, bir elektronik destek aracı ve 4 elektronik taarruz aracından oluşuyor.

Elektronik destek aracı, hedefi çok sıkı bir şekilde takip edip hangi bantta yayın yaptığını bulduktan sonra o banttaki elektronik taarruz aracına gereken bilgileri aktarılıyor. Ve hedef, elektronik taarruz aracı tarafından hedef işlevini yapamayacak hale getirilir. Yerli hava savunma sistemi Koral, Suriye sınır hattına sevk edilerek aktif hale getirilmişti. Sistemin menzilinin yaklaşık 200 kilometre olduğu belirtiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 19:18
  1. Koral Elektronik Harp Sistemi
  2. Barış Pınarı harekat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HÜDA PAR'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması!
    1. HÜDA PAR'dan 'Barış Pınarı Harekatı'..
    2. Barış Pınarı Harekatı nedir, hangi..
    3. İBB'nin Çince tabelalarına çok sert..
    4. Geçici iş göremezlik ödeneği nasıl..
    5. Resulayn nerede? Resulayn neden..
    6. Emekli Astsubaylar Derneğinden Barış..
    7. Ekrem İmamoğlu’ndan Barış Pınarı..
    8. İkinci kez kıdem tazminatı nasıl..
    9. Başkomutan Erdoğan harekat merkezinde
    10. Korgeneral Karakuş açıkladı! Kara..
    11. Türk savaş uçakları Suriye'ye girdi!
    12. Barış Pınarı Harekatı'nda dikkat çeken..
    13. İş elbisesi ile namaz kılınabilir mi?
    14. Birgün'den skandal operasyon haberi!
    15. Operasyondan dakikalar sonra Akit'e..
    16. Harekat sonrası Karamollaoğlu'ndan ilk..
    17. PTT 55 bin personel alımı başvuru..
    18. Mehmetçik Barış Pınarı Harekatıyla..
    19. Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı..
    20. Hainlere ağır darbe! 4 terörist..
    21. Salatalık turşusu nasıl yapılır?..
    22. İncirlik Hava Üssü'nde hareketli anlar
    23. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Barış Pınarı..
    24. Primi silinen biri ne yapmalı |..
    25. Acur turşusu nasıl yapılır? Acur..
    26. Binali Yıldırım’dan Barış Pınarı..
    27. Harekatın ardından NATO'dan ilk açıklama
    28. Erzincan'da ot yangını! 5 saatlik..
    29. Harekat sonrası HDP'den alçak açıklama!
    30. Kayserispor'un yeni hocası belli oldu
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
    Türkiye'den ata tohumu hamlesi! Çalışmalar hızlandı
    Türkiye'den ata tohumu hamlesi! Çalışmalar hızlandı
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"