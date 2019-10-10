Barış Pınarı Harekatı'na Yahudilerden destek!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve IŞİD terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hem karadan hem havadan devam ederken destek mesajları da gelmeye devam ediyor.

Vakfın “Yahudi Toplumu” adlı sosyal medya hesabından “Devletimizin ve şanlı ordumuzun terörle olan mücadelesinde başarılar diliyoruz #BarisPinariHarekati” mesajı yayımlandı.

Independent Türkçe'nin konuyla ilgili ulaştığı Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’ndan bir yetkili, vakfın Türkiye’deki 19 Yahudi STK’sını kapsadığını ve Türkiye’deki Yahudi toplumunu temsil eden çatı bir vakıf olduğunu belirtti. Türk Yahudi Toplumu hesabından yapılan açıklamanın da ortak görüş olduğunu kaydetti.