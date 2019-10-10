0553 313 94 23

Barış Pınarı Harekatı'na Yahudilerden destek!

Türkiye'nin sınırını tehdit eden terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Türkiye'de yaşayan Yahudilerden geldi.

10 Ekim 2019 Perşembe 13:09
Barış Pınarı Harekatı'na Yahudilerden destek!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve IŞİD terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hem karadan hem havadan devam ederken destek mesajları da gelmeye devam ediyor.

Vakfın “Yahudi Toplumu” adlı sosyal medya hesabından “Devletimizin ve şanlı ordumuzun terörle olan mücadelesinde başarılar diliyoruz #BarisPinariHarekati” mesajı yayımlandı.

Independent Türkçe'nin konuyla ilgili ulaştığı Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’ndan bir yetkili, vakfın Türkiye’deki 19 Yahudi STK’sını kapsadığını ve Türkiye’deki Yahudi toplumunu temsil eden çatı bir vakıf olduğunu belirtti. Türk Yahudi Toplumu hesabından yapılan açıklamanın da ortak görüş olduğunu kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 13:09
  1. Ordu
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Harekât devam ederken dikkat çeken görüşme!
    1. Harekât devam ederken dikkat çeken..
    2. Galatasaray'da Luyindama sevinci!
    3. MSB paylaştı! İşte bombalama anı
    4. Erdoğan: Suudi Arabistan aynaya baksın!
    5. Harekat sonrası Rusya'dan Türkiye'ye..
    6. Emekliler çift maaş nasıl alır?..
    7. Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak..
    8. Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı..
    9. İran’dan harekat karmaşası!..
    10. Emeklilik prim günü yıl şartı nedir?..
    11. Barış Pınarı Harekatı'na Yahudilerden..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    13. Avusturya'daki Linz Havaalanı..
    14. Akar'dan Barış Pınarı Harekatı..
    15. Balıkesir'de 38 kaçak göçmen yakalandı
    16. Selçuk Bayraktar'dan HDP'ye tokat gibi..
    17. İsveç Asuri Federasyonu, örgüte ateş..
    18. Kiraz kurabiye nasıl yapılır? Kiraz..
    19. Türkiye operasyonu başlattı, ses..
    20. Sistem değişikliği, elbise değişikliği..
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2019
    Türkiye'nin operasyonu Batı medyasını çılgına çevirdi!
    Türkiye'nin operasyonu Batı medyasını çılgına çevirdi!
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü