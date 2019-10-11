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Barış Pınarı Harekatı zorlarına gitti! Odatv mevzuyu yine paraya getirdi

Yaptıkları yalan ve spekülatif haberlerle yerli ve milli olan her gelişmeyi hedef alan Cumhuriyet ve karanlık odatv ‘Barış Pınarı Harekatı’ ile ilgili de boş durmadı. Terör örgütü YPG'nin haritan silinmesini hazmedemeyen karanlık oda skandal bir kara propagandaya imza attı.

11 Ekim 2019 Cuma 14:46
Barış Pınarı Harekatı zorlarına gitti! Odatv mevzuyu yine paraya getirdi

 yeniakit.com.tr 

Tüm Türkiye tek yürek olmuş Barış Pınarı Harekatı’na destek verirken terör örgütü YPG/PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte terör sevici solak medya da kara propagandaya hız verdi.

Terör yandaşları sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sivillerin öldürüldüğü yalanını uydururken, YPG’nin haritadan silinmesini hazmedeyen solak medyanın yayın organları da harekatı karalamak için spekülatif haberlere imza atıyor.

Barış Pınarı ile ilgili kara propaganda!

Terör sevici Cumhuriyet gazetesi’nde yer alan “Harekatın bütçesi işte böyle karşılanacak” başlıklı haberde Türkiye’nin bekası için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nın masrafının nereden karşılanacağı gündeme getirildi. Tüm askeri harekatlarda belirli bir gider olacağını gözardı eden Cumhuriyet’in skandal haberini karanlık odatv de havada kaparak manşetten verdi.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapılmaya çalışılan “Harekatın bütçesi işte böyle karşılanacak” başlıklı skandal haberde Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın AK Parti’nin Kızılcahamam kampında söz ettiği vergi paketi konu alındı. Barış Pınarı Harekatı ile hiç bir ilgisi olmamasına rağmen gelir vergisi tarifelerine yeni kademeler ekleneceğinin bilgisi verilen haberde en üst seviye olarak uygulanan yüzde 35 oranının kademeli olarak yüzde 50’ye kadar çıkarılacağına dikkat çekildi.

Gelir vergilerine getirilecek yeni düzenlemeyi Barış Pınarı Harekatı ile ilişkilendiren Cumhuriyet gazetesinin kara propagandasına karanlık oda da ortak oldu. Sosyal medya kullanıcıları harekatla ilgili kara propaganda yapanlar hakkında yasal işlem başlatıldığını hatırlatarak Cumhuriyet ve odatv’nin yayınladığı skandal haberle ilgili tedbir alınmasını istedi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 14:46
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Cumhuriyet gazetesi
  3. oda tv
  4. vergi düzenlemesi

YORUM YAZ

  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu18 dk önce
    Dini imani para olan tabiiki böyle konuşacak.
  • MuzafferMuzaffer35 dk önce
    Masraf olmasın diye savunma harcamalarını da sıfırlayalım o zaman. Nasıl olsa bize kim saldıracak ki canım? Böylece vergiler düşer, elit vatandaşlarımızın da yeme içmeye fazla fazla parası olur. Ya gidin yatın, veya terkedin bu memleketi, USA'da yaşayın. Bizi rahat bırakın.

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