Barış Pınarı Harekatı zorlarına gitti! Odatv mevzuyu yine paraya getirdi

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Tüm Türkiye tek yürek olmuş Barış Pınarı Harekatı’na destek verirken terör örgütü YPG/PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte terör sevici solak medya da kara propagandaya hız verdi.

Terör yandaşları sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sivillerin öldürüldüğü yalanını uydururken, YPG’nin haritadan silinmesini hazmedeyen solak medyanın yayın organları da harekatı karalamak için spekülatif haberlere imza atıyor.

Barış Pınarı ile ilgili kara propaganda!

Terör sevici Cumhuriyet gazetesi’nde yer alan “Harekatın bütçesi işte böyle karşılanacak” başlıklı haberde Türkiye’nin bekası için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nın masrafının nereden karşılanacağı gündeme getirildi. Tüm askeri harekatlarda belirli bir gider olacağını gözardı eden Cumhuriyet’in skandal haberini karanlık odatv de havada kaparak manşetten verdi.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapılmaya çalışılan “Harekatın bütçesi işte böyle karşılanacak” başlıklı skandal haberde Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın AK Parti’nin Kızılcahamam kampında söz ettiği vergi paketi konu alındı. Barış Pınarı Harekatı ile hiç bir ilgisi olmamasına rağmen gelir vergisi tarifelerine yeni kademeler ekleneceğinin bilgisi verilen haberde en üst seviye olarak uygulanan yüzde 35 oranının kademeli olarak yüzde 50’ye kadar çıkarılacağına dikkat çekildi.

Gelir vergilerine getirilecek yeni düzenlemeyi Barış Pınarı Harekatı ile ilişkilendiren Cumhuriyet gazetesinin kara propagandasına karanlık oda da ortak oldu. Sosyal medya kullanıcıları harekatla ilgili kara propaganda yapanlar hakkında yasal işlem başlatıldığını hatırlatarak Cumhuriyet ve odatv’nin yayınladığı skandal haberle ilgili tedbir alınmasını istedi.