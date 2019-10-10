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Barış Pınarı Harekatı sonrası HDP'ye operasyon!

Mardin'de 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde paylaşım yaptığı ve terör örgütüne yardım ettiği belirlenen 17 HDP üyesi gözaltına alındı.

10 Ekim 2019 Perşembe 14:58
Barış Pınarı Harekatı sonrası HDP'ye operasyon!

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan ve terör örgütüne yardım eden kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Derik ve Kızıltepe ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, aralarında Derik ile Kızıltepe belediyelerinin HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 17 parti üyesi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:58
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