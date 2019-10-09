Barış Pınarı Harekatı nedir, hangi bölgelerde yapılacak? Barış Pınarı Harekatı son durum

Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik olarak düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı bugün 16.00 itibariyle başladı. Harekat gece vakti olmasına rağmen hızıyla devam ediyor. Operasyonların yoğunlaştığı bölgelerden gelen fotoğraf ve videolar ordumuzun bölgedeki bombardımanının hangi şiddette devam ettiğini gösteriyor. Peki, Barış Pınarı Harekatı nedir? Barış Pınarı Harekatı hangi bölgelerde yapılacak? Barış Pınarı Harekatı'nda son durum ne? İşte bölgeden son haberler...

Barış Pınarı Harekatı nedir?

Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen askeri operasyona verdiği isimdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Barış Pınarları" dedi, sosyal medya Fırat'ın doğusuna operasyonun ismini koydu: Barış Pınarı Harekatı

Fırat'ın doğusu neresi?

Fırat Nehri'nin doğusundaki en büyük yerleşim alanları Halep'in Ayn El Arab, Rakka'nın Tel Abyad ve Tabka, Haseke'nin Kamışlı, Amude ve Rasulayn ilçeleri ile Deyrizor'un kuzey kesimlerinden oluşuyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum nedir?

Saat 16:00 civarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Operasyonu’nun başladığını duyurdu.

Saat 17:00 sularında Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde okullar tatil edildi. Yine aynı saatlerde TSK’nın Talebyat ile Resulayn’da 25 kilometre kadar içeri girdiği ve terör örgütünün mühimmatının imha edildiği belirtildi.

Ceylanpınar’a düşen havan mermisinde kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Yine aynı saat içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik ‘Barış Pınarı’ harekatının başlamasının ardından Şanlıurfa Valiliği sınır hattını Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; batıdan doğuya doğru aşağıda koordinatları verilmiş olan hat ile hudut hattı arasında kalan bölgenin 08 Ekim 2019 tarihi itibari ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir” denildi

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde YPG’li teröristler tarafından atılan roket, bir binaya isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, sınır hattındaki askeri birlikler, Kamışlı’daki teröristlerin bulunduğu alanı top atışına tuttu.

30 km derinliğe ulaşıldı

Saat 19:00’da Anadolu Ajansı TSK’nın 30 kilometre derinliğe eriştirğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK hedeflerini vurdu.

Savaş uçakları, Fırat nehrinin doğusunda, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar indi.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalandı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vuruldu.

Terör örgütü YPG/PKK mensupları ise Türk savaş uçaklarının görüşünü kısıtlamak amacıyla lastik yakıyor.

Öte yandan TSK Topçu birlikleri, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad’da örgütün mevzilerini obüs atışlarıyla hedef alıyor.