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Barış Pınarı Harekatı nedir? Barış Pınarı Harekatı ne zaman başlayacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün partisinin kampında yapmış olduğu konuşmada "Barış Pınarları" ifadesini sıkça kullanması sosyal medyada gündem oldu. Barış Pınarı Harekatı nedir? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Barış Pınarı Harekatı nedir? Barış Pınarı Harekatı ne zaman başlayacak? soruları merak edilmekte. Peki, Barış Pınarı Harekatı nedir? Barış Pınarı Harekatı ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

07 Ekim 2019 Pazartesi 20:14
Barış Pınarı Harekatı nedir? Barış Pınarı Harekatı ne zaman başlayacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün partisinin kampında yapmış olduğu konuşmada "Barış Pınarları" ifadesini sıkça kullanması sosyal medyada gündem oldu. Barış Pınarı Harekatı nedir? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Barış Pınarı Harekatı nedir? Barış Pınarı Harekatı ne zaman başlayacak? soruları merak edilmekte. Peki, Barış Pınarı Harekatı nedir? Barış Pınarı Harekatı ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak harekata ilişkin, "Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti" dedi. 7 Ekim'de Başkan Erdoğan: "Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik, kararlılığımız devam ediyor." dedi. Reuters'te yer alan habere göre, ABD birliklerinin, Türkiye'nin hedefinde olan terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerden çekilmeye başladıkları bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine olası operasyonu ile ilgili, "Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini biliyoruz ve kabul ediyoruz." dedi.

Trump'tan ilk açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesi konusunda "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonda TSK´nın yanında yer alacak olan Özgür Suriye Ordusu, ağır silahlar ve roketlerin kullanıldığı tatbikatıyla savaş provası yaptı. ÖSO´nun Hamza Tümeni ve Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebubekir, 'Ankara´dan emir bekliyoruz. Talimat doğrultusunda Fırat´ın doğusuna geçip PKK´nın kökünü kazıyacağız' dedi.

AA'da yer alan habere göre; ABD'ye ait askeri noktaları kullanan hareketli unsurlar, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'dan çekilmeye başladı.

Başkan Erdoğan Sırbistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik, kararlılığımız devam ediyor." dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 20:14
  1. Şanlıurfa
  2. Ordu
  3. Ankara
  4. Barış Pınarı Harekatı
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