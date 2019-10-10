Barış Pınarı Harekatı FETÖ'yü rahatsız etti! Harekete geçtiler
Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik harekat başlatmasının ardından harekete geçen FETÖ'cü trol çeteleri, sosyal medyada “Türk ordusu Kürt sivillere saldırıyor” yalanıyla birlikte çeşitli yalanlarla insanları kandırmaya çalışıyor. Bu alçak operasyonlardan birini yapmak isteyen FETÖ'cü Tarık Soros'a sosyal medyada tepki yağdı.10 Ekim 2019 Perşembe 11:30
FETÖ firarisi Tarık Toros, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Terör örgütü YPG'ye destek veren ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonla ilgili algı operasyonu yapmak isteyen FETÖ'cü Toros, "Barış Pınarı diyorsunuz, pınar mı bataklık mı göreceğiz." dedi.
"3. Dünya savaşının sesleri bile çıkıyor"
Toros skandal açıklamalarına şöyle devam etti: "Barış Pınarı diyorsunuz, pınar mı bataklık mı göreceğiz. Bu sıradan bir harekat değil. Bu sıradan bir bombalama değil, bu sıradan bir gir çık değil. Afrin değil öbürü değil, beriki değil. Bu bambaşka bir şey. 3. Dünya savaşanın sesleri bile çıkıyor." diye konuştu.
Sosyal medyada tepki yağdı
Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak skandal açıklamalar yapan FETÖ'cü Toros'a sosyal medyadan da büyük tepki geldi.
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