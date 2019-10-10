0553 313 94 23

Barış Pınarı Harekatı FETÖ'yü rahatsız etti! Harekete geçtiler

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik harekat başlatmasının ardından harekete geçen FETÖ'cü trol çeteleri, sosyal medyada “Türk ordusu Kürt sivillere saldırıyor” yalanıyla birlikte çeşitli yalanlarla insanları kandırmaya çalışıyor. Bu alçak operasyonlardan birini yapmak isteyen FETÖ'cü Tarık Soros'a sosyal medyada tepki yağdı.

10 Ekim 2019 Perşembe 11:30

FETÖ firarisi Tarık Toros, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Terör örgütü YPG'ye destek veren ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonla ilgili algı operasyonu yapmak isteyen FETÖ'cü Toros, "Barış Pınarı diyorsunuz, pınar mı bataklık mı göreceğiz." dedi.

"3. Dünya savaşının sesleri bile çıkıyor"

Toros skandal açıklamalarına şöyle devam etti: "Barış Pınarı diyorsunuz, pınar mı bataklık mı göreceğiz. Bu sıradan bir harekat değil. Bu sıradan bir bombalama değil, bu sıradan bir gir çık değil. Afrin değil öbürü değil, beriki değil. Bu bambaşka bir şey. 3. Dünya savaşanın sesleri bile çıkıyor." diye konuştu.

Sosyal medyada tepki yağdı

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak skandal açıklamalar yapan FETÖ'cü Toros'a sosyal medyadan da büyük tepki geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:30
  1. FETÖ firarisi Tarık Toros
  2. fetö
  3. barış pınarı harekatı

YORUM YAZ

  • njmnjm23 dk önce
    fetöcü vatansız alçak terörist köpekler sizinde hesabınızın görüleceği yakındır inşallah fetöcü ve diğer lobi tarikatlarına diyyorumki siziz hesablarınızdan büyük allah var siz kimsiz piçler

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Başkan Erdoğan ikinci talimatı verdi! Milyonlarca kişiye müjde
  1. Başkan Erdoğan ikinci talimatı verdi!..
  2. İş dünyasından ‘Barış Pınarı’na tam..
  3. Aynı cevabı iki kez verdi! ABD'den..
  4. Çanakkale'de 77 düzensiz göçmen..
  5. Kütük ve Çelik'e FETÖ üyeliğinden..
  6. Türkiye 100 için yarışacaklar
  7. FETÖ'nün 'mahrem imamları' yakalandı
  8. Van'da gösteri ve yürüyüşlere yasak
  9. Operasyona giden askerlerin paylaşım..
  10. Engellilere yol haritası niteliğinde..
  11. 'Guatr hastalarında gözler risk altında'
  12. 'Bir süre sonra meme kanserine kronik..
  13. Okul tercihinde satranç etkisi
  14. 'Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin..
  15. Aile ilişkileri depremin yarattığı..
  16. İhracatın yarısından fazlasını 3 il..
  17. 'STAR Rafineri tam kapasite çalışıyor'
  18. Yılmaz: Yenilenebilir enerji..
  19. Tarım ve Orman Bakanlığından, Barış..
  20. FETÖ üyesi Ahmet Kütük ile Mehmet..
  21. Avrupa'nın en golcüsü Manchester City
  22. MEB'den 'Türk işaret dili' portalı
  23. EURO 2020 maçları ne zaman? EURO 2020..
  24. Dev projeye yoğun ilgi
  25. Dikkat çeken plaka ayrıntısı! 82 hazır
  26. Bahçeli sahaya iniyor!
  27. Barış Pınarı Harekatı FETÖ'yü rahatsız..
  28. Van'da gösterilere geçici yasak
  29. FETÖ'nün 'mahrem imamları' hücre..
  30. Yetenekli eleman bulunamıyor
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
Türkiye'nin operasyonu Batı medyasını çılgına çevirdi!
Türkiye'nin operasyonu Batı medyasını çılgına çevirdi!

Günün Karikatürü

10 Ekim 2019
İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
CHP’li belediyenin dinsiz müdürü