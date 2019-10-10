Barış Pınarı Harekatı Akdeniz'de de sonuç verdi! Apar topar kaçtılar Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Doğu Akdeniz'de de sonuç verdi. Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyeti gerçekleştiren İtalyan Eni firması sondaj faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Türkiye'nin bölgedeki hak ve menfaatleri için kararlı duruşu hem Suriye hem de Doğu Akdeniz'de sonuç vermeye başladı. Diplomatik girişimler sonucunda ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle birlikte Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Bu gelişmenin üzerinden henüz 24 saat geçmişken, Doğu Akdeniz'de 3. ve 9. parsellerde arama yapan İtalyan Eni firması sondaj faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

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