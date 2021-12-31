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Gündem Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde terör saldırısı! DSİ personeli şehit oldu
Gündem

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde terör saldırısı! DSİ personeli şehit oldu

Suriye'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG teröristlerince düzenlenen saldırıda DSİ personeli şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 00:06:00 - 2021-12-31 00:06:38
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde terör saldırısı! DSİ personeli şehit oldu

Suriye'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG teröristlerince düzenlenen saldırıda DSİ personeli şehit oldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırıda Devlet Su İşleri Müdürlüğü personelinin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehidin naaşının, yarın GAP Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı kaydedildi.

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