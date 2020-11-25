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Aktüel Barış Pınarı bölgesindeki Mehmetçik Rasulaynlı sporcularla voleybol maçı yaptı
Aktüel

Barış Pınarı bölgesindeki Mehmetçik Rasulaynlı sporcularla voleybol maçı yaptı

Çekişmeli geçen karşılaşmayı TSK takımı 3-2 kazandı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 21:40:59 -
Barış Pınarı bölgesindeki Mehmetçik Rasulaynlı sporcularla voleybol maçı yaptı

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde görev yapan Mehmetçik, ilçedeki sporculardan oluşan takımla voleybol maçı yaptı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Rasulayn ilçesinde, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde çok yönlü çalışmalar sürüyor.

Harekat kapsamında ilçede görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinden oluşan takım ile Rasulaynlı sporcular, moral ve motivasyon amacıyla organize edilen voleybol maçında bir araya geldi.

Rasulayn ilçesinin karşısında yer alan Ceylanpınar Spor Salonu'nda oynanan maçı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, harekat bölgesinde görevli üst düzey komutanlar ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında az sayıda davetli izledi.

İstiklal Marşı ve Suriye Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan karşılaşma, kıyasıya mücadeleye sahne oldu. 5 setlik karşılaşma TSK takımının 3-2'lik galibiyeti ile sona erdi.

Maç sonrası her iki takımın sporcuları birbirlerini tebrik etti.

Rasulayn takımında yer alan ve karşılaşma boyunca büyük bir efor sarf eden 60 yaşındaki sporcu ise ilgi odağı oldu.​​​​​​​​​​​​​​

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