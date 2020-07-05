  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-05 14:10:13 -
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, bir saldırı girişimini daha önleyen kahraman Mehmetçik, 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı