Di Maio, bir radyo kanalında Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş ve son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, taraflar reddetse de kendilerinin diplomasiyi hızlandırmak için çalışmaları gerektiğini ifade ederken, diplomasinin ana unsur olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği'nin (AB) bir barış konferansını teşvik etmesi gerektiğini dile getiren Di Maio, "Ateşkesten önce bir barış konferansını teşvik etmemiz gerekiyor. Barış için en çok çalışan ülke Türkiye ki iki tarafla da konuşabiliyor." dedi.

İtalyan ve Rus yetkililer arasında karşılıklı "güçlü sözlerle" bazı atışmaların yaşandığını aktaran Di Maio, buna karşın Moskova ile her zaman açık bir kanallarının olduğunu kaydetti.

Bakan Di Maio, yaptırımlarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mali kaynaklarını kesmezlerse, Rus liderin bu savaşı finanse etmeyi sürdüreceğini ve kazanacağı düşüncesiyle masaya oturmayı hiç düşünmeyeceğini vurguladı.