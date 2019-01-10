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Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a tepki: Yazık sana, utanmaz!

HDP çatısı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren TİP milletvekili Barış Atay, Yılmaz Erdoğan için, "Yazık sana be, yazık. Utanmaz!" ifadelerini kullandı.

10 Ocak 2019 Perşembe 16:09
Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a tepki: Yazık sana, utanmaz!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin çatısı altına Meclis'e giren Türkiye İşçi Partisi milletvekili Barış Atay; dün Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda da kabul edilen sinema teklifiyle ilgili yönetmenlerin yayınladığı bildiri için "Maksadını aşan bir şekilde sunuluyor" diyen yapımcı ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'a tepki göstererek "Yazık sana be, yazık. Neymiş? "Maksadını aşan bir şekilde sunuluyor"muş. Utanmaz!" dedi.

Sinema yapımcıları ile MARS grubu arasında yaşanan kriz tarafların karşılıklı açıklamalarıyla devam ediyor. Konuyla ilgili son olarak bakanlık devreye girmişti. Milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlar nitelikte olan dizi filmlerin desteklenmesi, sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması ve Türkiye'nin film üretim merkezlerinden biri haline gelmesi amacı taşıyan teklif, dün Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edilmişti.

Yönetmenler çağrıda bulundu

Yönetmenler kabul edilen yasa teklifiyle ilgili çağrıda bulunmuştu. Aralarında Nuri Bilge Ceylan, Canan Gerede, Erden Kıral, Belmin Söylemez, Onur Saylak, Handan Öztürk, Hüseyin Karabeyi, Pelin Esmer, Yeşim Ustaoğlu, Zeynep Dadak, Aslı Özge, Çağan Irmak ve Yılmaz Erdoğan'ın da bulunduğu yönetmenler bir bildiri yayınlayarak yasanın sınıflandırma ve değerlendirme ile ilgili maddelerinde, "komisyonca uygun bulunulmayan filmler ticari dolaşıma ve gösterime sunulamaz" önermesinin kaldırılmasını, Türkiye'de düzenlenecek ulusal ve uluslararası festivallerde gösterilecek filmlere yönelik düzenleme ile destekleme kurullarının oluşturulmasında sinema sektörü üyelerinin azınlığa düşürülmesinin düzeltilmesini talep etmişlerdi.

Yılmaz Erdoğan: Maksadını aştı

Ancak, daha sonra bildiriyle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Yılmaz Erdoğan, "Görüyorum ki birkaç yapımcı değişiklik önerisi - en azından ben öyle anladım- maksadını aşan şekilde sunuluyor" dedi.

Barış Atay'dan Erdoğan'a tepki

Erdoğan'ın bu paylaşıma tepki gösteren TİP milletvekili Barış Atay, "40 yılın başı, kendi mesleğinle ilgili bir tek bildiriye attığın imza için bile af diliyorsun. Yazık sana be, yazık. Neymiş? 'Maksadını aşan bir şekilde sunuluyor'muş. Utanmaz!" diyerek tepki gösterdi.

Atay, yine Twitter'da Erdoğan'la ilgili "İzlerken, başkası adına utanmak ne demek daha iyi anlıyorsunuz. Aynen dediğin gibi Yılmaz Erdoğan: "Organize İşler" mesajını paylaştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:09
  1. Türkiye
  2. Twitter
  3. Onur Saylak
  4. Ceylan
  5. Yılmaz Erdoğan
  6. Gerede
  7. Pelin Esmer
  8. Nuri Bilge Ceylan
  9. Canan Gerede
  10. Erden Kıral
  11. Belmin Söylemez
  12. Handan Öztürk
  13. Hüseyin Karabeyi
  14. Yeşim Ustaoğlu
  15. Zeynep Dadak
  16. Aslı Özge
  17. Çağan Irmak

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