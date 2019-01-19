Barış Atay "Mesajlar 'Subliminal' değildi" diyerek cevap verdi! 'Köpek' itirafı

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Yeniakit.com.tr geçtiğimiz hafta Barış Atay ile sapkın travesti Çağla Akalın'ın başrolünü paylaştığı 'Köpek' filminde verilen subliminal mesajları haberleştirerek kamuoyuyla paylaşmış ve filmde kullanılan mesajlara dikkat çekmişti. PKK sevici Atay, dokunulmazlık kalkanıyla elde ettiği cesaretle haberimize cevap olarak bir twit paylaştı. Sözde vekil attığı twitte "Açıkçası pek de subliminal değildi. 3.5 yıl geçtikten sonra mı anladınız 'mesajları'?" diyerek, filminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli duvar yazılarını bilinçli bir şekilde kurguladığını kabul etti.

Sözde oyuncu PKK sevici Atay'ın başrolünde oynadığı filmde paylaşılan mesajlar sinemanın denetimsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

HDP listesinden Meclis'e girerek daha sonra Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katılan Barış Atay'ın 2015 yılında başrolünde oynadığı filmdeki mesajlar duvar yazılarıyla verildi.

'Köpek' filminde sapkın bir travesti ile eczacının gayrimeşru ilişkisi konu ediliyor. Film karelerinin içine amatörce gizlenmiş mesajlardan ilkinde Gezi Olaylarında ölen Ali İsmail Korkmaz'ın ismi yazıldığı görülüyor. Devamındaki bir başka sahnedeyse 'Faşist Polis' yazısı dikkat çekiyor. Duvara yazılarak verilen mesajlar tabii ki bununla da sınırlı değil. Yine bir başka karede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismine hakaret edilerek 'Recep Tape Erdoğan' yazısı izleyiciye sunuluyor. Hükümete hakaretlerin devam ettiği bir diğer sahnede ise 'Katil AKP' yazısı dikkat çekiyor.

Sanatçılığı iktidara ve yönetime hakaretten ibaret sanan PKK sevici Atay, yaklaşık 90 dakika boyunca defalarca kez ekrana yansıyan işte bu mesajlara destek paylaşımı yaptı. PKK sevici ifadesine tek bir itirazı bulunmayan Atay, "Açıkçası pek de subliminal değildi. 3.5 yıl geçtikten sonra mı anladınız 'mesajları'?" diyerek yaptığı hakaretleri savundu.