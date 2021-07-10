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Spor Barış Alper Yılmaz kimdir kaç yaşında?
Spor

Barış Alper Yılmaz kimdir kaç yaşında?

Barış Alper kariyeri | Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Barış Alper'in yaşını kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Barış Alper hangi takımlarda oynadı?

Yeniakit Publisher
2021-07-10 09:05:00 -
Barış Alper Yılmaz kimdir kaç yaşında?

Galatasaray, TFF 1.Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nde forma giyen 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık mukavele imzaladı. Peki, Barış Alper Yılmaz kimdir?

Barış Alper Yılmaz kimdir kaç yaşında?

Barış Alper Yılmaz 23 Mayıs 2000'de Rize'de dünyaya geldi. Son kanat mevkiinde oynayan Barış Alper sarı-kırmızılı kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola 2012'de Rize İl Özel İdarespor'da başladı. 2017'de 3. Lig takımlarından Ankara Demirspor'a transfer oldu. 3 sezon burada oynadıktan sonra 1. Lig'e yükselen Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. 9 Temmuz 2021'de Galatasaray'a transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Barış, Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ile 3 maça çıkıp 1 gol attı.

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