Barış Alper Yılmaz kimdir?
Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'a transfer edilmesinin ardından Barış Alper Yılmaz hakkında detaylar merak kazandı. Keçiörengücü'nün yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır? Barış Alper Yılmaz hangi mevkide oynuyor? İşte 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz hakkında merak edilen bilgiler...
Barış Alper Yılmaz Galasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayarak kadroya dahil oldu. Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray tranfseri gündemde yer alırken Barış Alper Yılmaz hakkında bilgiler merak ediliyor. İşte Barış Alper Yılmaz hayatı ve kariyerine dair detaylar....
Barış Alper Yılmaz kimdir?
23 Mayıs 2000'de Rize'de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, futbola 2011'de Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017'ye kadar burada altyapıda forma giyen Barış, 2017'de Ankara Demirspor'da profesyonel oldu.
Ankara Demirspor'da geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maçan çıkan genç oyuncu, 2020/2021 sezonunun başında Ankara Keçiörengücü'ne katıldı.
21 yaşındaki oyuncu Keçiörengücü formasıyla 2020-2021 sezonunda TFF 1. Lig'de 34 maçta oynayıp 8 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.