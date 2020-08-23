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Spor Barcelona'nın yeni transferi Bosna Hersekli Pjanic Kovid 19'a yakalandı
Spor

Barcelona'nın yeni transferi Bosna Hersekli Pjanic Kovid 19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 21:51:34 -
Barcelona'nın yeni transferi Bosna Hersekli Pjanic Kovid 19'a yakalandı

ANKARA (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın yeni transferi Miralem Pjanic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, kendini iyi hissetmemesi gerekçesiyle kulübe başvuran Bosna Hersekli futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık durumu iyi olan Pjanic'in 15 gün boyunca evinde karantina altında tutulacağı belirtildi.

Barcelona, bu yaz Juventus'tan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 60 milyon avro bonservis bedeli ödemişti.

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