  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati dizinden ameliyat edilecek
Spor

Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati dizinden ameliyat edilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-08 20:30:22 -
Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati dizinden ameliyat edilecek

MADRİD (AA) - Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'nin sol dizinde tespit edilen menisküs yırtığı nedeniyle yarın ameliyat edileceği bildirildi.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, ligde dün oynanan Real Betis maçında sakatlanan Ansu Fati'nin sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle yarın ameliyat edileceği belirtildi.

İspanyol basını, Fati'nin en az 3 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.

İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Barcelona'nın 18 yaşındaki forveti Fati, ligde bu sezon 7 maçta attığı 4 golle takımının en golcü ismi olarak ilk sırada bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na bomba cevap
Gündem

Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na bomba cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ABD'de Başkan seçilen Joe Biden'ı kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çarpıcı bir ceva..
Tarih verdi! İsmail Küçükkaya’nın son durumu
Korona Virüs

Tarih verdi! İsmail Küçükkaya’nın son durumu

Koronavirüse yakalanan İsmail Küçükkaya sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Biden’in seçilmesinden sonra Türkiye’den flaş açıklama! ‘Gereğini yaparız’
Dünya

Biden’in seçilmesinden sonra Türkiye’den flaş açıklama! ‘Gereğini yaparız’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir depremi ve ABD seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay