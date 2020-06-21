  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Barcelonalı futbolcu De Jong sakatlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 15:37:42 -
Barcelonalı futbolcu De Jong sakatlandı

ANKARA (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un sağ bacağından sakatlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 30. haftasındaki Sevilla maçının kadrosuna alınmayan De Jong'un sağ baldırında sakatlık tespit edildi.

23 yaşındaki futbolcunun sahalara ne zaman döneceğine, sakatlığın seyrine göre karar verilecek.

Katalan ekibindeki ilk sezonunu yaşayan Hollandalı milli futbolcu De Jong, 38 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı