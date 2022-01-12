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Spor Barcelona'dan Yusuf Demir kararı
Spor

Barcelona'dan Yusuf Demir kararı

La Liga ekiplerinden Barcelona, Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir konusunda kararını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 07:12:00 -
Barcelona'dan Yusuf Demir kararı

Barcelona'da Yusuf Demir için karar çıktı. Sezon başında Rapid Wien'den kiralanan 18 yaşındaki futbolcu, Avusturya'ya geri gönderildi.

Yusuf Demir'in Barcelona hayali bu sezon için son buldu. Katalan devi, sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den kiraladığı Yusuf'u takımına geri gönderdi.

Barcelona, 9 maça çıkan Yusuf'u 1 maça daha çıkarsaydı mecburen kadrosuna katacaktı. Yusuf'u almak istemeyen Barcelona, genç futbolcuyu Viyana'ya gönderdi.

Yusuf antrenmanlarını Rapid Wien'de yapacak.

Yusuf Demir bu sezon 9 resmi karşılaşmada şans buldu. 6 maç La Liga'da, 3 maç ise Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi. Yusuf, gol katkısı veremedi.

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