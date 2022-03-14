Barcelona'dan Osasuna'ya gol yağmuru

Galatasaray'ın Perşembe günü (17 Mart) kendi evinde konuk edeceği Barcelona, sahasında Osasuna'yı konuk etti. Katalanlar, tam kadro çıktığı karşılaşmayı 4-0 kazandı ve 3 puanı cebine koydu.

Torres, 6 dakikada 2 gol attı

Barcelona'nın 22 yaşındaki golcü oyuncusu Ferran Torres, Osasuna ağlarına 6 dakikada 2 gol gönderdi. Genç İspanyol, 14. dakikada penaltı ile Barcelona'yı 1-0 öne geçirdikten 6 dakika sonra 21. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü attı.

İkinci yarı rakibine atak yaptırmadı

İlk yarıda Ferran Torres'in 2 golü ve Aubameyang'ın 1 golü ile 3-0 önde kapatan Katalanlar, ikinci yarı da rakibine top vermedi. Rakip sahasında oyunu çeviren Barca, 22 yaşındaki Puig ile 75. dakikada skoru 4-0 yaptı.

Skoru aldıktan sonra Galatasaray maçını düşündü

Xavi, 4-0'lık skora ulaştıktan sonra oyuncularının sakatlanmaması için Galatasaray maçına göre değişiklikler yaptı. Takımda forma şansı bulamayan isimlere 75. dakikadan sonra şans veren Xavi, genç oyuncuları oyuna sürerek oyuncularının dinlenmesini sağladı.

UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Galatasaray, 17 Mart Perşembe günü NEF Stadyumunda İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Karşılaşma 20.45'de EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.