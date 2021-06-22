Barcelona'dan Messi operasyonu!

Barcelona, 2021-22 sezonu hazırlıkları için hızlı başladı. Yeni sezonda hem Şampiyonlar Ligi hem de La Liga’da yeniden şampiyonluklar isteyen Barça’da transferler dikkat çekiyor.

Sözleşmesi biten Lionel Messi ile Copa America sonrası yeni kontrat yapması beklenen Katalan devinde de transferler bu doğrultuda yapılıyor.



Arjantinli futbolcunun istediği gibi anlaşacağı oyuncular kadroya katılıyor. Messi’nin yakın dostu ve vatandaşı Sergio Agüero, Barça’da ilk imza oldu. Hemen ardından Hollandalı yıldız Memphis Depay getirildi. Messi’nin Depay’ın tarzını beğendiği biliniyor.

Şu anda Barcelona’da sıradaki hedef olarak Atletico Madrid’den Joao Felix belirlendi. Hatta Portekizli oyuncu için Antoine Griezmann’ın takasta verilmesi planlanıyor.

Böylece Messi’nin etrafında hücum hattında Agüero ve Depay’la birlikte Joao Felix’in de olması isteniyor. Öte yandan Barça’da Manchester City’den 20 yaşındaki stoper Eric Garcia’nın geri dönmesi ve Real Betis’ten sağ bek Emerson Royal’in alınması güçlü kadro çalışmalarını gözler önüne seriyor.