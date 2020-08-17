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Spor

Barcelona'dan kritik karar: Feshettiler

İspanya'nın Barcelona Kulübünde yönetim kurulu bugün acil toplanarak, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 21:58:00 -
Barcelona'dan kritik karar: Feshettiler

İspanya'nın Barcelona Kulübünde yönetim kurulu bugün acil toplanarak, 2022 senesinin haziran ayına kadar sözleşmesi olan teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi.

Feshedildi

Kulüpten yapılan açıklamada, Setien'in sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Teknik direktör Ernesto Valverde'nin yerine 13 Ocak'ta göreve getirilen Setien ile Barcelona sezonu 12 sene aranın ardından ilk defa kupasız şekilde kapatmıştı.

Tarihin en ağır yenilgisini aldılar

Kral Kupası'ndan elenen ve lig şampiyonluğunu Real Madrid'e kaptıran Katalan takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de Almanya'nın Bayern Münih takımına 8-2 mağlup olarak Avrupa kupalarında tarihinin en ağır yenilgisini almıştı.

Gündemde hangi isim var?

Basında, Setien'in yerine Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ın Barcelona'nın başına geçeceği iddia edildi.

Barselona'da bulunduğu bildirilen Koeman'ın, en az iki senelik sözleşmeye imza atacağı ve resmi açıklamanın hafta içinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Futbolculuk kariyerinde 1989-1995 seneleri arasında Barcelona formasını giyen 57 yaşındaki Koeman, 2018'in şubat ayından beri Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırıyor.

Barcelona'da kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu başkanlığında toplanan yönetim kurulu ayrıca, 15 Mart'ta başkanlık seçimi yapılması kararı verdi.

'Bazı futbolcular ayrılabilir' iddiası

İspanyol basınında, Bayern Münih karşısında alınan tarihi yenilgiden sonra Barcelona'da bazı futbolcuların da ayrılabileceği ileri sürüldü.

Lionel Messi, kaleci Marc Andre Ter Stegen, Frenkie De Jong, Clement Lenglet ile genç futbolculardan Ansu Fati ve Ricard Puig dışında takımdaki bütün futbolcuların iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verileceğini iddia edildi.

Barcelona'dan ayrılma ihtimali yüksek olan futbolcuların başında, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Arturo Vidal ve Ousmane Dembele'nin adları yazıldı.

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