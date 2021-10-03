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Spor Barcelona'da kötü gidiş sürüyor
Spor

Barcelona'da kötü gidiş sürüyor

Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında sahasında Barcelona'yı 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 00:36:00 -
Barcelona'da kötü gidiş sürüyor

Yeni tip koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasıyla tribünlerin tamamen dolduğu karşılaşmada başkent ekibi, 23. dakikada Thomas Lemar ve 44. dakikada Luis Suarez'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Luis Suarez golden sonra telefon işareti yaparak Koeman'a göndermede bulundu. Ronald Koeman, Suarez'İ arayarak 'Barcelona'nın planları içinde olmadığını' söylemişti.

Eski takımına karşı iki farklı üstünlüğü getiren Uruguaylı yıldız futbolcu, kariyerinde karşılaştığı 31 LaLiga takımının tamamına gol atma başarısı gösterdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında skoru korumasını bilen Atletico Madrid, sahadan üç puanla ayrıldı.

Atletico Madrid bu galibiyetle puanını 17'ye çıkarırken, bu sezon ilk mağlubiyetini alan Barcelona 12 puanda kaldı.

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