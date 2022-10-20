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Spor Barcelona-Villarreal maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Barcelona-Villarreal maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İspanya La Liga’nın 10.haftasında Barcelona ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın hangi kanaldan naklen yayımlandığını araştırıyor. Peki, Barcelona Villarreal maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-10-20 11:22:00 -
Barcelona-Villarreal maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

La Liga’da heyecan 10.hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler Barcelona-Villarreal maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.

Barcelona-Villarreal maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Barcelona ile Villarreal bu akşam karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak olan maç S Sport ve CBC Sport kanallarından naklen yayımlanacak.

Barcelona-Villarreal maçı muhtemel 11’leri.

Barcelona: Marc-Andre Ter Stegen; Hector Bellerin, Jules Kounde, Eric Garcia, Alejandro Balde; Gavi, Sergio Busquets, Pedri; Raphinha, Robert Lewandowski, Ousmane Dembele

Villarreal: Geronimo Rulli; Aissa Mandi, Raul Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza; Yeremi Pino, Etienne Capoue, Dani Parejo, Alex Baena; Nicolas Jackson, Arnaut Danjuma

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