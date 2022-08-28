Barcelona-Valladolid maçı ne zaman hangi kanalda? Barcelona maçı CANLI İZLE
La Liga'nın 3.haftasında Barcelona ile Valladolid karşılaşacak. Peki, Barcelona maçı hangi kanalda? Barcelona maçı şifreli kanalda mı?
İspanya La Liga'da 3.hafta heyecanı sürüyor. Futbolseverler Barcelona-Valladolid maçının saatini araştırmaya başladı.
Barcelona-Valladolid maçı ne zaman hangi kanalda? Barcelona maçı CANLI İZLE
Barcelona-Valladolid maçı 28 Ağustos Pazar akşamı TSİ 20.30'da başlayacak. Camp Nou'da oynanacak maç S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Barcelona-Valladolid muhtemel 11’ler:
Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Christensen, Garcia, Alba; Gavi, Busquets, Pedri, Dembele, Lewandowski, Raphinha
Valladolid: Asenjo, Perez, Sanchez, Fernandez, Escudero, Aguado, Mesa, K Perez, Tuhami, Leon, Sanchez