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Spor Barcelona-Valladolid maçı ne zaman hangi kanalda? Barcelona maçı CANLI İZLE
Spor

Barcelona-Valladolid maçı ne zaman hangi kanalda? Barcelona maçı CANLI İZLE

La Liga'nın 3.haftasında Barcelona ile Valladolid karşılaşacak. Peki, Barcelona maçı hangi kanalda? Barcelona maçı şifreli kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2022-08-28 11:48:00 -
Barcelona-Valladolid maçı ne zaman hangi kanalda? Barcelona maçı CANLI İZLE

İspanya La Liga'da 3.hafta heyecanı sürüyor. Futbolseverler Barcelona-Valladolid maçının saatini araştırmaya başladı.

Barcelona-Valladolid maçı ne zaman hangi kanalda? Barcelona maçı CANLI İZLE

Barcelona-Valladolid maçı 28 Ağustos Pazar akşamı TSİ 20.30'da başlayacak. Camp Nou'da oynanacak maç S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Barcelona-Valladolid muhtemel 11’ler:

Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Christensen, Garcia, Alba; Gavi, Busquets, Pedri, Dembele, Lewandowski, Raphinha

Valladolid: Asenjo, Perez, Sanchez, Fernandez, Escudero, Aguado, Mesa, K Perez, Tuhami, Leon, Sanchez

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