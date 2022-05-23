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Spor Barcelona sezonu yenilgiyle bitirdi
Spor

Barcelona sezonu yenilgiyle bitirdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun son maçında Barcelona, sahasında Villarreal'e 2-0'lık skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 05:28:00 -
Barcelona sezonu yenilgiyle bitirdi

Villarreal'e deplasmanda galibiyeti getiren golleri Alfonso Pedraza (Dk. 41) ve Moi Gomez (Dk. 55) attı.

Real Madrid'in şampiyon olduğu La Liga'yı 73 puanla 2. tamamlayan Barcelona, Atletico Madrid (71) ve Sevilla (70) ile birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

Ligi 5. bitiren Real Betis UEFA Avrupa Ligi, 6. Real Sociedad ve 7. Villarreal ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

La Liga'dan düşen takımlar ise Alaves, Levante ve Granada olarak sıralandı.

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