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Spor

Barcelona şampiyonluk yarışını bırakmıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-11 23:38:37 -
Barcelona şampiyonluk yarışını bırakmıyor

ANKARA (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Valladolid'i 1-0 yendi.

Son haftalarına gelinen şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Real Madrid'in gerisinde kalan Barcelona, Real Valladolid'in konuğu oldu.

Katalan temsilcisi, 15. dakikada Arturo Vidal'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Real Valladolid'de milli futbolcu Enes Ünal, 45. dakikada Ruben Alcaraz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Puanını 79'a çıkaran Barcelona, maç fazlasıyla lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Real Valladolid ise 39 puana sahip.

Lider Real Madrid, pazartesi günü deplasmanda Granada ile karşılaşacak.

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