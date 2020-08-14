Barcelona hayatının yenilgisini aldı, 8 gol yedi!
Barcelona kendi sahasında Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih'den 8 gol yedi.
Barcelona kendi sahasında Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonucunda Barcelona, Bayern Münih'den 8 gol yedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tek maç usulüne göre ve Portekiz’in Luz Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 8-2 kazanarak tarihi bir galibiyete imza attı.
Bayern Münih, tarihi galibiyetin ardından adını yarı finale yazdırken, Barcelona ise tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı.
İşte maç istatistikleri!