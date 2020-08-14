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Spor

Barcelona hayatının yenilgisini aldı, 8 gol yedi!

Barcelona kendi sahasında Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih'den 8 gol yedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 23:56:00 - 2020-08-15 00:05:45
Barcelona hayatının yenilgisini aldı, 8 gol yedi!

Barcelona kendi sahasında Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonucunda Barcelona, Bayern Münih'den 8 gol yedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tek maç usulüne göre ve Portekiz’in Luz Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 8-2 kazanarak tarihi bir galibiyete imza attı.

Bayern Münih, tarihi galibiyetin ardından adını yarı finale yazdırken, Barcelona ise tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı.

İşte maç istatistikleri!

 

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